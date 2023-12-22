Спектакль "Покровские ворота"

Постановку покажут 17 апреля в "Балтийском доме". Начало в 19:00. Комедия для зрителей старше 12 лет.

Вернитесь в старую Москву и насладитесь атмосферой тех времен. Эта история об искренней любви, настоящей дружбе и внимании друг к другу. Постановка возвращает веру в то, что теплота тех лет обязательно вернется в наш мир. Ведь ветру времени все же не под силу разрушить вечные основы, к которым тянулся и будет тянуться любой человек, пусть он порой себе в этом и не признается...

На сцену выйдут Егор Лесников, Олег Куликович, Сергей Ионкин, Дарья Юргенс, Мария Лысюк, Владимир Бойков, Виктория Зайцева, Арсений Воробьёв.

Фото: baltic-house.ru