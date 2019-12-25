Спектакль "Почему деревья не ходят"

Возрастное ограничение: 3+.

Спектакль, поставленный по мотивам одноименного произведения Бориса Заходера, расскажет о том, как важно с самого раннего возраста следовать своей истинной природе. Главная героиня – маленькая Ива – вдруг замечает, что все вокруг прыгают и летают, ползают или бегают, и лишь она одна стоит на месте. Но Ива пока еще не знает, что ей уготован уникальный жизненный путь.

История, рассказанная молодыми актерами, пронизана трепетом и красотой. Она не оставит никого равнодушным, а юному зрителю поможет на пути становления.

Продолжительность: 30 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru