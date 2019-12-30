Спектакль "Пижама для шестерых"

Возрастное ограничение: 16+.

На сцене ДК имени Горького покажут блистательную, остроумную и полную неожиданных ситуаций комедию, в которой саму идею перевертышей довели до абсурда. Мечта о свидании с любовницей в отсутствии жены оборачивается для главного героя многолюдной вечеринкой с участием всех жен и любовниц.

В спектакле заняты: народная артистка России Ирина Алферова, народный артист России Андрей Соколов

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Дворец культуры имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru