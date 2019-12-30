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Спектакль "Пижама для шестерых"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Пижама для шестерых"

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Возрастное ограничение: 16+.

На сцене ДК имени Горького покажут блистательную, остроумную и полную неожиданных ситуаций комедию, в которой саму идею перевертышей довели до абсурда. Мечта о свидании с любовницей в отсутствии жены оборачивается для главного героя многолюдной вечеринкой с участием всех жен и любовниц.

В спектакле заняты: народная артистка России Ирина Алферова, народный артист России Андрей Соколов

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Дворец культуры имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru

Теги: дк имени горького, ирина алферова, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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