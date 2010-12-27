Спектакль "Пираты Карибского моря"

Возрастное ограничение: 0+.

Хвастливый и очень богатый командор флотилии Ричард Скотт представляет себе свой новый корабль под названием "Мечта". Этот потрясающий фрегат и морская прогулка на нем должны стать свадебным подарком для дочери губернатора Элизы Джексон. Однако девушка не спешит отвечать взаимностью самоуверенному Ричарду. Она всегда мечтала о настоящем герое и готовилась к необычным приключениям, научившись прекрасно владеть шпагой. И такой герой внезапно появляется. Незнакомец по имени Джек Уильямс со своей маленькой обезьянкой открывает страшную тайну и предлагает отправиться на "Мечте" на один остров. Героев ждут приключения и опасности, а зрителей – яркие эмоции, фехтовальные бои и весь колорит морской романтики.

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru