Возрастное ограничение: 18+.

Эстрадно-драматический спектакль "Пила вино и хохотала. Красное" станет самым точным ответом мужчинам-комикам, которые вещают о женщинах и их характере. Выпускницы Академии театрального искусства посвятят целый вечер юмору о женских страхах, страстях и желаниях, в общем, обо всем, что стерпит интернет-форум, но не реальный собеседник. Возьмите с собой подругу и проведите настоящий женский вечер за бокалом вина.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com