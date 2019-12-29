Эстрадно-драматический спектакль "Пила вино и хохотала. Красное" станет самым точным ответом мужчинам-комикам, которые вещают о женщинах и их характере. Выпускницы Академии театрального искусства посвятят целый вечер юмору о женских страхах, страстях и желаниях, в общем, обо всем, что стерпит интернет-форум, но не реальный собеседник. Возьмите с собой подругу и проведите настоящий женский вечер за бокалом вина.
Продолжительность: 1 час 50 минут
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15
Фото: dkvyborgsky.com
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