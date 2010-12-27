Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Петербургские квартиры" – это шумный, музыкальный водевиль, поставленный по мотивам одноименного произведения драматурга 19 века Федора Кони.

Супружеская чета Щекоткиных, их маленькая дочка, ее возлюбленный плут, заядлый игрок Кутилин и еще множество смешных, трогательных и глуповатых персонажей попадают в курьезные и нелепые ситуации.

Действие разворачивается в парадных залах Дома Кочневой. Перемещаясь из зала в зал, зрители и артисты попадают в те самые петербургские квартиры, в которых происходят события водевиля. В спектакле много танцев и вокала.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Дом Кочневой, набережная реки Фонтанки, 41

Фото: kochnevahouse.ru