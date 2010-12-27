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Спектакль "Песнь Песней"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Песнь Песней"

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Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль Руслана Кудашова "Песнь Песней" является сочинением на тему любви. Любовь предстает перед зрителями как мировая сила, которая сталкивает судьбы и предопределяет будущее, заставляя идти вперед или страдать душой. Текст одной из самых таинственных книг Ветхого Завета почти не проговаривается вслух. Он воплощается через образы, пластику, игру света, звуки и ассоциации. Главными персонажами остаются двое – Он и Она, мужчина и женщина, две души, которые никак не могут встретиться, и тут неведомая сила толкает их друг к другу.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru

Теги: большой театр кукол, общество, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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