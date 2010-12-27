Возрастное ограничение: 12+.

Театр "Мастерская" представляет спектакль "Пенелопа", поставленный по одноименному рассказу Андрея Битова. Во второй половине дня Лобышеву должны выплатить зарплату. Чтобы скоротать время, он отправляется бродить по Петербургу. В темной подворотне герой встречает девушку и почти влюбляется в нее. Однако, выйдя в свет, он понимает, что девушка совсем не похожа на ту, которую он ожидал увидеть. Расставшись с малопривлекательной спутницей, Лобышев понимает, что стал жертвой стереотипов, что он живет с оглядкой на других…

Продолжительность: 1 час

Адрес: Театр "Мастерская", Народная улица, 1

Фото: vteatrekozlov.net