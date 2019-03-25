Спектакль "Палата бизнес-класса"

Постановку покажут 18 июня в Театре им. Комиссаржевской. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Жителей Петербурга приглашают на новую комедию-фарс "Палата бизнес-класса" от драматурга Александра Коровкина. Насладитесь запоминающимися диалогами, захватывающим сюжетом, замечательной игрой звезд сатирического жанра.

В больничной палате оказываются заслуженный артист-пенсионер и нервный коммерсант. Бизнесмен не может смириться с изоляцией, ведь в ближайшие дни у него должна состояться сделка. Чтобы провернуть дело, он успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет мужа любовницы из окна, сделает еще массу безумных поступков и будет изощренно лгать всем вокруг. Чем же закончится эта история? Произойдет ли переосмысление ценностей?

На сцену выйдут Светлана Пермякова, Георгий Мартиросян, Семён Стругачёв, Виктория Заболотная, Дмитрий Аверин, Татьяна Васильева, Ольга Прокофьева.

Фото: Театр эстрады имени А. И. Райкина (сайт)