Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Отель 18+" поставлен по мотивам пьесы Алексея Щеглова "Нелетная погода". Однажды такое может случиться и с вами. Ваш рейс задержат до утра, и волею случая вы окажетесь в гостинице аэропорта. Вашими соседями по номеру станут герой-любовник из местного театра, легкомысленная столичная дамочка, ревнивый муж-дальнобойщик и очаровательная деревенская простушка.

Этот невероятный любовный квадрат поможет героям пьесы разобраться в своих чувствах и желаниях и ответить на самые простые, но животрепещущие вопросы: "Что есть любовь?", "Что такое счастье?".

В ролях: Сергей Селин, Евгений Александров, Татьяна Полонская, Вероника Козоровицкая

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com