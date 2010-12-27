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Спектакль "Отель 18+"
Сегодня, 19:15
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Отель 18+"

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Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Отель 18+" поставлен по мотивам пьесы Алексея Щеглова "Нелетная погода". Однажды такое может случиться и с вами. Ваш рейс задержат до утра, и волею случая вы окажетесь в гостинице аэропорта. Вашими соседями по номеру станут герой-любовник из местного театра, легкомысленная столичная дамочка, ревнивый муж-дальнобойщик и очаровательная деревенская простушка.

Этот невероятный любовный квадрат поможет героям пьесы разобраться в своих чувствах и желаниях и ответить на самые простые, но животрепещущие вопросы: "Что есть любовь?", "Что такое счастье?".

В ролях: Сергей Селин, Евгений Александров, Татьяна Полонская, Вероника Козоровицкая

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: дк выборгский, сергей селин, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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