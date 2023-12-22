Спектакль "Отдам бывшего в хорошие руки"

Спектакль пройдет 17 мая в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Отчаявшаяся Катя решает совершить опрометчивый поступок, но вмешивается случайный свидетель Игорь и меняет ход истории. По мере развития их отношений, они ощущают в себе витающую нежную атмосферу романтики, но в гостях у Игоря, Катя начинает подозревать, что находится рядом с маньяком. При попытке сбежать из квартиры, она случайно ломает ключ от входной двери, а появление бывшей жены героя только осложняет ситуацию.

На театральной сцене популярные артисты комедийного жанра оживят историю девушки, которая встретила подозрительного мужчину и изменила свою жизнь.

Зрителей порадует лёгкий юмор, оригинальный сюжет, яркие персонажи и качественная актёрская игра в постановке Михаила Церишенко.

На сцену выйдет звездный состав: Юлия Михалкова, Иван Пышненко, Мария Кравченко, Максим Киселев, Роман Богданов, Татьяна Морозова, Андрей Носков.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут. Возможны изменения в составе исполнителей без дополнительного уведомления.

Фото: ВКонтакте / Московский Театр Комедии