Спектакль "Охота на мужчин"

Главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа превращает жизнь нового знакомого в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой, и как выкрутиться из сложившейся ситуации, уже никто не знает.
Зрителей ждет изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь.
В ролях: Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Настасья Самбурская
Продолжительность: 1 час 50 минут
Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4
Фото: gorkogo.spb.ru
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