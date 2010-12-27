Спектакль "Охота на мужчин"

Возрастное ограничение: 16+.

Главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа превращает жизнь нового знакомого в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой, и как выкрутиться из сложившейся ситуации, уже никто не знает.

Зрителей ждет изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь.

В ролях: Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Настасья Самбурская

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru