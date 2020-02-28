Спектакль "Однажды, давным-давно" покажут 2 декабря на Новой сцене Александринского театра. Начало – в 20:00. Для зрителей старше 12 лет.

Постановщики спектакля – команда молодых танцовщиков Pink Dance Company. Создатель проекта Ксана Ковалева заявила: "Я, как лидер команды, вдохновляюсь каждым, это помогло мне создать сказку для всех нас и обо всех нас. <…> Меня вдохновили писатели, которые говорили про красоту, свободу и жестокую первобытность пустыни".

По сюжету фантазия существует как прошлое: однажды кто-то создал этот бредовый мир, оживив мертвых. В его памяти воспоминания сплетаются между собой.

Фото: vk.com