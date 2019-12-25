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Спектакль "Одиссея 1936"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Одиссея 1936"

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В Театре Русской антрепризы имени Андрея Миронова покажут спектакль о создателе машины времени.

Театр русской антрепризы покажет петербургским зрителям историю по знаменитой пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич". Режиссером постановки выступил Константин Богомолов. Пьеса написана автором в 1936 году. Булгаков работал над ней больше трех лет. Однако, произведение разрешили опубликовать только в 1965 году. Ее сразу же поставили на нескольких московских сценах, но большой сценической истории пьеса не достигла.

По сюжету обычный русский ученый создает машину времени и переносит царя Ивана Грозного в современность. Для этого ему приходится самому побывать в XVI веке.

Продолжительность спектакля: полтора часа. Идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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