Спектакль "Одиссея 1936"

В Театре Русской антрепризы имени Андрея Миронова покажут спектакль о создателе машины времени.

Театр русской антрепризы покажет петербургским зрителям историю по знаменитой пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич". Режиссером постановки выступил Константин Богомолов. Пьеса написана автором в 1936 году. Булгаков работал над ней больше трех лет. Однако, произведение разрешили опубликовать только в 1965 году. Ее сразу же поставили на нескольких московских сценах, но большой сценической истории пьеса не достигла.

По сюжету обычный русский ученый создает машину времени и переносит царя Ивана Грозного в современность. Для этого ему приходится самому побывать в XVI веке.

Продолжительность спектакля: полтора часа. Идет с одним антрактом.