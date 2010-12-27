Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Одиссея 1936" поставлен мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич". Да-да, это та самая история, в которой изобретатель Николай Тимофеев создает машину времени и переносит в наше время царя Иоанна Грозного. В свою очередь управдом Бунша вместе с вором Милославским попадают в 16 век.

Казалось бы, что творческую линейку надолго закрыла кинокомедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Однако какой машина времени стала сегодня, и в какую историю в этот раз попадут персонажи, будет известно после просмотра спектакля "Одиссея 1936".

Продолжительность: 1 час 35 минут

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Каменноостровский проспект, 35/75

Фото: mironov-theatre.ru