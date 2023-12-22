Спектакль "Обломов"

Постановку покажут 11 мая в Театре им. Комиссаржевской. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Главные герои романа — Обломов, Штольц и Ольга Ильинская. Илья Ильич ничего не хочет и ничего не делает. Его идеальный мир — безмятежное, сонное детство в Обломовке, но это время прошло и настала эпоха активных, деятельных людей, как Ильинская и Штольц. Главный герой не готов к изменениям и бежит даже от любви.

Автор ищет ответы на вопросы жизненного предназначения, пытается дотянуться до смысла существования каждого из нас. Основная идея произведения заключается в том, что жизнь — это труд, поиск смыслов и испытаний, которые закаляют душу и наполняют жизнь. Отказываясь от работы, размышлений и дел, человек духовно и морально умирает.

Фото: teatrvfk.ru