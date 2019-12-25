Спектакль "Обломов"

Незыблемая классика в новом исполнении.

В 2019 году роману "Обломов" исполнилось 160 лет, и с момента создания этот роман Ивана Гончарова не перестает быть любимым, волновать и впечатлять.

В театре имени Комиссаржевской не открыли ничего нового, просто взглянули свежим взглядом на классику: поиск вопросов жизненного предназначения и существования, непростую любовь и таких разных людей. Почему Обломов ничего не хочет? Почему любовь так его испугала? Кто у него внутри – инфантильный лентяй или разочаровавшийся человек?

Спектакль идет три часа с антрактом.

Цена билетов: от 300 рублей

Место: театр им. Комиссаржевской, Итальянская, 19

Фото: театр им. Комиссаржевской