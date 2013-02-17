Музыкальный спектакль "Обыкновенное чудо" покажут 9 ноября в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Спектакль "Обыкновенное чудо" поставлен по пьесе Евгения Шварца режиссером театра и кино Алексеем Франдетти. Постановка обратится к молодежной аудитории и зрителям старшего поколения, которые помнят и любят одноименный советский фильм Марка Захарова. А сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев – народный художник РФ, главный художник Михайловского театра. "Обыкновенное чудо" – история о любви, в ней сила чувств героев "доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса". Фото: tyuz-spb.ru