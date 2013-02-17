Спектакль "Обыкновенное чудо" поставлен по пьесе Евгения Шварца режиссером театра и кино Алексеем Франдетти.
Постановка обратится к молодежной аудитории и зрителям старшего поколения, которые помнят и любят одноименный советский фильм Марка Захарова. А сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев – народный художник РФ, главный художник Михайловского театра.
"Обыкновенное чудо" – история о любви, в ней сила чувств героев "доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса".
Фото: tyuz-spb.ru
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