Спектакль "Обыкновенные чудики"

На Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке пройдет показ "Обыкновенных чудиков" по версии Семена Спивака и начинающих артистов.

Студенты третьего курса театральной мастерской Семена Спивака представляют спектакль по мотивам рассказов Василия Шукшина. Постановка получила название "Обыкновенные чудики".

Мастер уже не первый раз "выпускает" студенческий спектакль на сцену Молодежного театра. Первый опыт такого взаимодействия начинающих актеров со зрителями педагог провел еще в 1998 году. Тогда петербуржцы впервые увидели "Крики из Одессы", которые до сих пор являются одной из самых аншлаговых постановок театра. Позже появились "Метро", "Жестокие игры" и "Идиот.2012".

За основую новой работы ученики, которые называют себя "спиваками", взяли такие произведения как "Чередниченко и цирк", "Светлые души", "Стёпка", "Думы", "Кукушкины слезки", "Ваня, ты как здесь?", "Хозяин бани и огорода", "Сапожки", "Три грации". Рассказы объединены общим посылом о целостности человека, а также его необъятной привязанности к Родине, земле, местам, в которых он вырос, и людям.