Спектакль "Обыкновенная история"

Возрастное ограничение: 14+.

Знаменитый роман Ивана Гончарова, необыкновенно популярный в ХХ веке на сценах российских театров, сегодня вновь возвращается на подмостки Санкт-Петербурга. История расскажет о становлении 20-летнего юноши, Адуева-младшего. Его представления о жизни и идеалы сталкиваются со столичной жизнью, идеологом которой выступает дядя Адуев-старший. Сильные лирические переживания, любовь и карьера стали основными сюжетными линиями, которые вот уже скоро два века не теряют своей остроты и актуальности.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспкт Петроградской стороны, 75

Фото: mironov-theatre.ru