Спектакль "Новая помада"

Возрастное ограничение: 16+.

В центре сюжета восемь непридуманных женских историй об отношениях, горьком и не очень опыте, набитых шишках, возрасте и многом другом. Спектакль содержит элементы юмора, задора, импровизации. И все это под звуки саксофона.

Артисты: Светлана Бухтоярова, Марина Лысенко, Анна Мозжевилова, Людмила Назарова, Анастасия Шутова, Ксения Штейрина, Алена Александрова и другие

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Малый зал

Фото: dkvyborgsky.com