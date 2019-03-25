Спектакль "Нос"

Спектакль пройдет в ТЮЗе им. Брянцева 18 июня. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербургская история, в которой комизм и абсурд достигает предела, создавая гротеск. Герои спектакля живут в холодном весеннем Петербурге. Каждый из нх потерялся матрице своего бытия и никак не может оттуда выбраться. Цирюльника Ивана Яковлевича смертельно запугала супруга, штаб-офицерша Подточина переживает, что майор не хочет брать в жены ее дочь, а главный герой Ковалев вместе с носом теряет самого себя и смысл жизни. Но всех героев объединяет одно — мечта о любви, которая согреет душу. Будет ли кто-то из них счастлив?

Фантастическая история Гоголя о майоре, потерявшем собственный нос, в трактовке режиссера спектакля превратится в постановку о несчастных и одиноких людях, которые не могут пройти трудности на своем пути.

В спектакле нет ни бутафорских Носов, ни кукол, ни анимации. Только актеры!

Фото: Вконтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева