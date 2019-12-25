Спектакль "Номер 13"

По сюжету помощник премьер-министра Великобритании решил провести вечер в отеле с секретаршей своего политического оппонента. Однако свидание прерывает страшная находка – труп в окне гостиничного номера.
На пути постоянно возникают то надоедливые сотрудники отеля, то ревнивый муж, то супруга. Каждая попытка выкрутиться лишь сильнее запутывает героев.
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: пресс-служба Московского театра комедии
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