Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Тринадцатый номер" поставлен по мотивам пьесы Рэя Куни. Действие разворачивается в гостинице "Вестминстер" в центре Лондона. В номере "13" в тайне от всех собираются уединиться помощник премьер-министра Ричард Уилли и простая, но очень милая секретарша Парламента. Вдруг в окне они видят тело. Что теперь делать любовникам-неудачникам? Дама из соседнего номера заметила подозрительного мужчину в окне, сообщив об этом куда следует. Под угрозой оказались честь, семья, работа и карьера. И все это накануне выборов. Внезапное появление ревнивого мужа только обостряет и без того нелегкую ситуацию.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: bileter.ru