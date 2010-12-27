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Спектакль "Тринадцатый номер"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Тринадцатый номер"

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Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Тринадцатый номер" поставлен по мотивам пьесы Рэя Куни. Действие разворачивается в гостинице "Вестминстер" в центре Лондона. В номере "13" в тайне от всех собираются уединиться помощник премьер-министра Ричард Уилли и простая, но очень милая секретарша Парламента. Вдруг в окне они видят тело. Что теперь делать любовникам-неудачникам? Дама из соседнего номера заметила подозрительного мужчину в окне, сообщив об этом куда следует. Под угрозой оказались честь, семья, работа и карьера. И все это накануне выборов. Внезапное появление ревнивого мужа только обостряет и без того нелегкую ситуацию.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: bileter.ru

Теги: дк имени горького, спектакль, тринадцатый номер
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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