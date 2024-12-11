Спектакль "Ниоткуда с любовью…" представят 27 января в баре "3/4". Начало – в 20:00. Для посетителей старше 16 лет.

В рамках спектакля посетители познакомятся с новым прочтением главных авторов XX века – Иосифа Бродского и Владимира Маяковского.

Также ожидаются живая история любви, потерь и счастья, путешествие от тьмы к свету, которое герой совершит вместе со зрителями.

Прозвучат следующие произведения великих поэтов: "Облако в штанах", "Лиличка", "Не выходи из комнаты", "Натюрморт". Автор постановки Александр Мицкевич известен по ролям в Александринском театре, трилогии "Гамлет" театральной кампании М.51 и собственным проектам.

Фото: kultbar34.ru