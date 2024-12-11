Спектакль "Ниоткуда с любовью…"

В рамках спектакля посетители познакомятся с новым прочтением главных авторов XX века – Иосифа Бродского и Владимира Маяковского.
Также ожидаются живая история любви, потерь и счастья, путешествие от тьмы к свету, которое герой совершит вместе со зрителями.
Прозвучат следующие произведения великих поэтов: "Облако в штанах", "Лиличка", "Не выходи из комнаты", "Натюрморт". Автор постановки Александр Мицкевич известен по ролям в Александринском театре, трилогии "Гамлет" театральной кампании М.51 и собственным проектам.
Фото: kultbar34.ru
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