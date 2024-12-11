  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Ниоткуда с любовью…"
Сегодня, 20:00
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Ниоткуда с любовью…"

0 0

Спектакль "Ниоткуда с любовью…" представят 27 января в баре "3/4". Начало – в 20:00. Для посетителей старше 16 лет.

В рамках спектакля посетители познакомятся с новым прочтением главных авторов XX века – Иосифа Бродского и Владимира Маяковского. 

Также ожидаются живая история любви, потерь и счастья, путешествие от тьмы к свету, которое герой совершит вместе со зрителями. 

Прозвучат следующие произведения великих поэтов: "Облако в штанах", "Лиличка", "Не выходи из комнаты", "Натюрморт". Автор постановки Александр Мицкевич известен по ролям в Александринском театре, трилогии "Гамлет" театральной кампании М.51 и собственным проектам. 

Фото: kultbar34.ru 

Теги: постановка, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии