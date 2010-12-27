Спектакль "Невский проспект"

Возрастное ограничение: 12+.

"Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет все".

В новом спектакле выпускников Владимира Рецептера перед зрителями предстает одна из самых загадочных петербургских повестей Николая Гоголя. Невский проспект превращается в причудливое пространство иллюзий, в котором развиваются две похожие друг на друга истории.

Прогуливаясь по Невскому проспекту, два приятеля — художник Пискарев и поручик Пирогов — встречают двух очаровательных незнакомок и пускаются в авантюру. Художник отправляется вслед за брюнеткой, а поручик, рассчитывая на мимолетную интрижку, выбирает блондинку. Но чем закончится это приключение, и куда их приведет Невский проспект, станет известно в финале постановки.

Адрес: Дом Кочневой, набережная реки Фонтанки, 41

Фото: Википедия