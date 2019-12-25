Спектакль "Непристойное предложение"

Возрастное ограничение: 18+.

Это забавная, почти анекдотичная история произошла в городе Бологое, который находится между двух столиц – Москвой и Петербургом. Волею судеб сюда попали абсолютно разные люди: московский олигарх-авантюрист с женой, романтик, мечтающий стать главой города Бологое, школьная учительница, болельщики "Спартака" и "Зенита".

Зрители увидят на сцене музыкальную комедию о любви, дружбе, предательстве, о веселом противостоянии между Москвой и Петербургом, а также о вере в российский футбол.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: spb.kassir.ru