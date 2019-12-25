  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Непристойное предложение"
Сегодня, 19:00
504
Alena_Zinovieva

Спектакль "Непристойное предложение"

0 0

Возрастное ограничение: 18+.

Это забавная, почти анекдотичная история произошла в городе Бологое, который находится между двух столиц – Москвой и Петербургом. Волею судеб сюда попали абсолютно разные люди: московский олигарх-авантюрист с женой, романтик, мечтающий стать главой города Бологое, школьная учительница, болельщики "Спартака" и "Зенита".

Зрители увидят на сцене музыкальную комедию о любви, дружбе, предательстве, о веселом противостоянии между Москвой и Петербургом, а также о вере в российский футбол.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: spb.kassir.ru

Теги: бологое, спектакль, театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии