Спектакль "Ненавижу. Жанна"

Мастер перевоплощений Владислав Котлярский презентует пикантную историю о незадачливом чиновнике, который перенес интимную операцию. Теперь вся его жизнь достаточно осложнилась, ведь без главной мужской силы он, как муж и любовник, остается на обочине отношений. Более того, под большим вопросом оказалась даже важная рабочая сделка.
Артисты: Владислав Котлярский, Виктория Тарасова, Александр Баринов, В.Фекленко/ Антон Эльдаров, Татьяна Шитова, Юлия Куварзина / Ксения Черноскутова
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена
Фото: bileter.ru
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