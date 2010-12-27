Спектакль "Ненавижу. Жанна"

Возрастное ограничение: 12+

Мастер перевоплощений Владислав Котлярский презентует пикантную историю о незадачливом чиновнике, который перенес интимную операцию. Теперь вся его жизнь достаточно осложнилась, ведь без главной мужской силы он, как муж и любовник, остается на обочине отношений. Более того, под большим вопросом оказалась даже важная рабочая сделка.

Артисты: Владислав Котлярский, Виктория Тарасова, Александр Баринов, В.Фекленко/ Антон Эльдаров, Татьяна Шитова, Юлия Куварзина / Ксения Черноскутова

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: bileter.ru