Спектакль "Настанет день…" покажут 25 декабря в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Пьесу-фантазию поставил Юрий Лоттин, вдохновляясь ранними произведениями Владимира Набокова. В спектакле будут "сцены из эмигрантской жизни": речь идет о тех, кто покинул Россию после октябрьского переворота.

Персонажи окажутся под крышей пансиона "Приют грез" в Берлине. Они собрались для того, чтобы переждать "великий потоп", и надеятся на спасение.

В пьесу вплетены истории героев повестей и рассказов "Машенька", "Соглядатай", "Звонок", "Встреча", "Слово", "Нежить" и других.

Фото: teatrvfk.ru