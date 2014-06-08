Спектакль "Настанет день…"

Берлин 20-30-х годов XX века. Пансион "Приют грёз". Новый Ноев ковчег. Сокрушённые души, изгнанники – они ищут покой и желают найти себя. Они покинули Россию после Октябрьской революции, и угасает надежда, что когда-то теплилась внутри.
В фантазийной пьесе Юрия Лоттина собираются герои из произведений Владимира Набокова, ставших верхами его творчества: вот наш знакомый Ганин, а вот и Марианна Николаевна, и даже Человек из СССР – Алексей Кузнецов. Произведения "Нежить", "Соглядатай", "Событие", "Машенька", "Благость", стихотворения – все они. Судьбы и истории героев переплетутся здесь.
На сцене: Егор Бакулин, Евгений Иванов, Маргарита Бычкова, Анатолий Журавин, Валентина Панина, Иван Капорин и другие.
Продолжительность спектакля – 3 часа, с антрактом.
Фото: Театр им. Комиссаржевской
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