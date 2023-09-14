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Спектакль "Наши жены"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Наши жены"

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Постановку покажут в Театре комедии им. Акимова 16 июля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

История начинается с приятной дружеской встречи, во время которой мужчины играют в покер и обсуждают своих женщин. Герои проживают обычную жизнь, но неожиданно в клуб прибегает запоздавший товарищ и признается в убийстве любимой супруги. 

Как же поступят его друзья? Что победит: честь или мужская дружба? И кем же для мужчин являются жены? На эти вопросы найдутся ответы после спектакля. 

Комедия современного французского писателя Эрика Ассусса обостряет всем нам знакомые вопросы: супружеские отношения, дружбу, верность, и, конечно, любовь. 

На сцену выдут Сергей Кузнецов, Ирина Сотикова, Сергей Романюк, Дмитрий Лебедев. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Режиссер спектакля Валерий Саркисов.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова

Теги: наши жены, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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