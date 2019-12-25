Спектакль "Наш Авлабар"

Неповторимая атмосфера грузинских гуляний и отборный юмор.

Богатый купец из Тифлиса мечтает приблизиться к аристократией и для этого готовиться выдать свою дочь Сону замуж за старого князя Пантиашвили. Князь в то же время пытается выгодной женитьбой подправить свое никудышное материальное положение. Одна Сона в отчаянии, поскольку любит племянника князя Котэ. Влюбленные просят помощи у авлабарской свахи Ханумы...

Спектакль поставлен по комедии Авксентия Цагарели "Ханума". Три часа неповторимого грузинского настроения, танцев и юмора.

Цена: от 1000 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"