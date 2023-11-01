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Спектакль "Нас обвенчает прилив..."
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Нас обвенчает прилив..."

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Спектакль "Нас обвенчает прилив..." покажут 2 апреля в "Молодежном театре на Фонтанке". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Театр обратится к произведению драматурга Жана Ануя. В пьесах автора слышны лирика и сарказм, его тревога за настоящее и надежда на будущее.

Постановщик Семен Спивак выбрал ануевский парафраз шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" – пьесу "Ромео и Жанетта". Режиссер исследует в постановке природу поступка персонажей, которые делают свой выбор "жить не как все". 

По сюжету юноша делает выбор между спокойной жизнью без любви и беспокойной жизнью, наполненной любовью. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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