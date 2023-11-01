Спектакль "Нас обвенчает прилив..." покажут 2 апреля в "Молодежном театре на Фонтанке". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Театр обратится к произведению драматурга Жана Ануя. В пьесах автора слышны лирика и сарказм, его тревога за настоящее и надежда на будущее.

Постановщик Семен Спивак выбрал ануевский парафраз шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" – пьесу "Ромео и Жанетта". Режиссер исследует в постановке природу поступка персонажей, которые делают свой выбор "жить не как все".

По сюжету юноша делает выбор между спокойной жизнью без любви и беспокойной жизнью, наполненной любовью.

Фото: pxhere