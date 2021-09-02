Спектакль "Налево от лифта" представят 12 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:15. Для зрителей старше 16 лет.

Действия спектакля разворачиваются во Франции 80-х годов прошлого века. Это время скромного обаяния европейской буржуазии, страстей, любви и беззаботного существования.

Художники-соседи Пьер и Борис приходят на вернисаж. Пьер влюбляется в замужнюю блондинку, а Борис учиняет скандал, приревновав другую девушку Еву к кому-то из публики.

Острота комедии усиливается тем, что дверь в квартиры Пьера и Бориса постоянно захлопывается от сквозняков. Ева ищет убежище в жилище Пьера, который ждет свою избранницу.

Фото: dkvdk.ru