  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Налево от лифта"
Сегодня, 19:15
366
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Налево от лифта"

0 0

Спектакль "Налево от лифта" представят 12 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:15. Для зрителей старше 16 лет.

Действия спектакля разворачиваются во Франции 80-х годов прошлого века. Это время скромного обаяния европейской буржуазии, страстей, любви и беззаботного существования.

Художники-соседи Пьер и Борис приходят на вернисаж. Пьер влюбляется в замужнюю блондинку, а Борис учиняет скандал, приревновав другую девушку Еву к кому-то из публики. 

Острота комедии усиливается тем, что дверь в квартиры Пьера и Бориса постоянно захлопывается от сквозняков. Ева ищет убежище в жилище Пьера, который ждет свою избранницу. 

Фото: dkvdk.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии