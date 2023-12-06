Спектакль "Налево от лифта"

На сцене представят события, происходящие во Франции 80-х годов прошлого века. Это время скромного обаяния европейской буржуазии, страстей и любви.
По сюжету Пьер и Борис являются художниками, которые живут по-соседству. Пьер влюбляется на вернисаже в замужнюю блондинку и приглашает ее к себе, а Борис на той же выставке устраивает скандал, поскольку он приревновал другую женщину Еву к кому-то из публики.
Дверь в квартиры мужчин постоянно захлопывается от сквозняков, и Ева вынуждена искать убежища в жилище Пьера. Он в тот же момент ждет свою избранницу.
Фото: dkvdk.ru
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