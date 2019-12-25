Спектакль "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города"

Артистам блокадного Ленинграда посвящается.

О блокаде Ленинграда уже сказано столько, что будто бы и добавить нечего. Разрушенные дома, безлюдные улицы, исхудавшие люди, 125 граммов хлеба. Всё это было, но было и то, что не давало превратить жизнь в одну лишь трагедию. Это искусство, поэтому спектакль посвящен подвигу артистов.

Над постановкой работают режиссёр Руслан Кудашов и актёры: Ирина Мазуркевич, Николай Буров, Максим Леонидов, Ксения Раппопорт, Михаил Морозов и Павел Григорьев. Спектакль основан на дневниках, письмах, воспоминаниях артистов, живших в блокадном городе.

Место: Театр музыкальной комедии (ул. Итальянская, д. 13)

Цена: от 700 до 9000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: ВК/ Проект "Музы сопротивления..." | 14 ноября 2020