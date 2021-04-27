Спектакль "Мужчина на все руки"

Комедию покажут на сцене ДК "Выборгский" 13 июня. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Смешная и легкая комедия про семейные отношения и эмоциональных любовниц для тех, кто хочет расслабиться и насладиться увлекательными диалогами и забавными шутками.

Разъяренная любовница врывается в дом к главному герою и рассказывает его жене о похождениях супруга. Но неожиданно на помощь взволнованному мужчине приходит сотрудник благотворительной организации, собирающий пожертвования, который начинает выручать героя-любовника. Сможет ли он спасти семью? Узнаем в комедии положений!

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

Театр-постановщик спектакля — Театр комедии. На сцену выйдут Гарик Петросян, Татьяна Афанасьева, Андрей Шугов, Александр Якин, Мирослава Карпович, Марина Соколова, Дмитрий Морозов. Режиссер постановки Олег Ильин.

Фото: ВКонтакте / Московский Театр Комедии