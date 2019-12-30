Спектакль "Москва-Петушки"

Гостям и жителям Петербурга покажут постановку Дженни Катышевой по произведению Ерофеева.

В арт-кафе "Подвал бродячей собаки" покажут моноспектакль по мотивам произведения Венедикта Ерофеева. Режиссер пытается передать зрителям сегодняшнее и вечное. От имени героя он говорит о мечте и попытках достигнуть светлого будущего, в котором его ждут любовь и счастье.

Вместе с героем Венечкой зрители отправятся в путешествие, в котором их ждут комические и гротескные ситуации, заставляющие задуматься о жизни и собственном быте. В спектакле прозвучат музыкальные вставки из композиций Шопена, Чайковского и Листа.

Роль исполняет. Л. Таранов



