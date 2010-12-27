Спектакль "Мнимый больной"

На сцене Театра Эстрады имени Аркадия Райкина пройдет показ постановки Нины Чусовой на комедию "Мнимый больной".

На сцене Театра Эстрады имени Аркадия Райкина в постановке "Мнимый больной" сыграют Вячеслав Манучаров, Юрий Гальцев, Сергей Сафронов, Татьяна Калашникова, Лариса Климова и другие.

Продолжительность: 2,5 часа. Идет с одним антрактом.