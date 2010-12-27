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Новости Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Мнимый больной"
Вчера, 19:00
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lesjasap
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Спектакль "Мнимый больной"

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На сцене Театра Эстрады имени Аркадия Райкина пройдет показ постановки Нины Чусовой на комедию "Мнимый больной".

На сцене Театра Эстрады имени Аркадия Райкина в постановке "Мнимый больной" сыграют Вячеслав Манучаров, Юрий Гальцев, Сергей Сафронов, Татьяна Калашникова, Лариса Климова и другие.

Продолжительность: 2,5 часа. Идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге Театр

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