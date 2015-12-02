Спектакль "Мыльные ангелы"

В Драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской покажет необычный спектакль.

В основу постановки легло произведение Э. Кинтеро "Тощий приз". В философской комедии о жизненных невзгодах тонко обыграны проблемы людей. Так как автор произведения родом с Кубы, то необычный дух этой страны пропитывает пьесу.