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Новости куда сходить в петербурге Театр
Спектакль "Мыльные ангелы"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Мыльные ангелы"

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В Драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской покажет необычный спектакль.

В основу постановки легло произведение Э. Кинтеро "Тощий приз". В философской комедии о жизненных невзгодах тонко обыграны проблемы людей. Так как автор произведения родом с Кубы, то необычный дух этой страны пропитывает пьесу.

 

Теги: мыльные ангелы
Категории: Театр

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