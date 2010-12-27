Спектакль "Мы не одни, дорогая!"

Возрастное ограничение: 16+.

Валерий Никитенко презентует остроумную постановку о любви и семейных отношениях. Зрителей ждет потрясающий спектакль в детективном жанре с закрученным сюжетом и талантливой игрой актеров.

Идиллия четы Мархэм внезапно закончилась. Кто виноват? Подруга жены, деловой партнер мужа, лондонский дизайнер, легкомысленная телефонистка, неудачливый ловелас или экстравагантная горничная? И какое отношение ко всему этому имеет детская писательница очень консервативных взглядов.

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com