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Спектакль "Метро"
Сегодня, 19:00
306
Alena_Zinovieva

Спектакль "Метро"

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Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Метро" поставлен по мотивам американского фильма 1967 года "Инцидент, или Случай в метро".

Двое молодых людей, опьяненных свободой от каких-либо моральных принципов, убивают случайного прохожего и вваливаются в вагон метро. Другие пассажиры даже не подозревают, что перед ними стоят преступники. Через несколько минут всем предстоит выдержать настоящее испытание, так как от взгляда разбушевавшихся мерзавцев не скроется никто.

Адрес: Молодежный Театр на Фонтанке, набережная реки Фонтанки, 114

Фото: bileter.ru

Теги: спектакль метро, театр на фонтанке, убийство
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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