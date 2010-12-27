Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Метро" поставлен по мотивам американского фильма 1967 года "Инцидент, или Случай в метро".

Двое молодых людей, опьяненных свободой от каких-либо моральных принципов, убивают случайного прохожего и вваливаются в вагон метро. Другие пассажиры даже не подозревают, что перед ними стоят преступники. Через несколько минут всем предстоит выдержать настоящее испытание, так как от взгляда разбушевавшихся мерзавцев не скроется никто.

Адрес: Молодежный Театр на Фонтанке, набережная реки Фонтанки, 114

Фото: bileter.ru