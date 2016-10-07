В театре на Васильевском 19 июня покажут спектакль "Мещане". Начало в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

В центре драмы — семья Василия Бессеменова, зажиточного мещанина. Высшая цель семьи — деньги, ведь именно они являются основой для счастливой жизни, считают герои. Персонажи постоянно демонстрируют внутреннюю неуверенность в себе, завтрашнем дне. Они боятся за свое будущее и со страхом ждут перемен.

Жильцы дома жалуются на скучную жизнь и упрекают хозяев в том, что они ничего не делают для того, чтобы поправить свое положение. Мещане не имеют никаких способностей и талантов, не имеют реальных желаний. Что же подкинет судьба людям, которые боятся жить?

Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском

