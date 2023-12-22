Спектакль "Материнское сердце"

Сюжет спектакля строится вокруг рассказа Василия Шукшина "Материнское сердце". На сцене разворачивается история простой русской женщины Авдотьи Громовой. Пожилая мать на стареньком мотоцикле "Урал" через всю страну едет в Москву к своему сыну. Встреча тревожит ее сердце, ведь она мчится не в гости, не на праздник… Ей нужно спасти сына Витьку от тюрьмы.
Авдотье предстоит длинная дорога, на которой она повстречает много разных людей. Сердце матери сильное, доброе и бескрайнее, поэтому оно отзывается на каждое горе, о котором узнает. Но спасет ли оно сына? Помогут ли другие люди?
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова (Стас Левшин)
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