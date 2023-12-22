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Спектакль "Маленькие трагедии"
Сегодня, 17:00
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Спектакль "Маленькие трагедии"

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Постановку покажут в "Балтийском доме" 9 апреля. Начало в 17:00. Драма для зрителей старше 16 лет.

В этой постановке столкнуться противоположности, которые приведут к рождению чего-то нового, уникального:  или маленькое чудо, или маленькая трагедия, или великая страсть, а иногда и все сразу. Герои Пушкина любят, творят, борются за жизнь и отдаются страстям. 

Спектакль включил в себя самые знаковые драматические произведения великого писателя: "Сцена из Фауста", "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы".

Театр-постановщик:  Ереванский русский драматический театр им. Станиславского.

Фото: Pxhere

Теги: маленькие трагедии, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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