Спектакль "Маленькие трагедии"

Постановку покажут в "Балтийском доме" 9 апреля. Начало в 17:00. Драма для зрителей старше 16 лет.

В этой постановке столкнуться противоположности, которые приведут к рождению чего-то нового, уникального: или маленькое чудо, или маленькая трагедия, или великая страсть, а иногда и все сразу. Герои Пушкина любят, творят, борются за жизнь и отдаются страстям.

Спектакль включил в себя самые знаковые драматические произведения великого писателя: "Сцена из Фауста", "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы".

Театр-постановщик: Ереванский русский драматический театр им. Станиславского.

Фото: Pxhere