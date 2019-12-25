Спектакль "Маленькие истории Большого города"

Постановку покажут в театре "Буфф" 28 июля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Вы сможете насладиться эстрадным спектаклем о жителях Петербурга. Вас ждут удивительные маленькие истории Большого города, в которых наши зрители узнают себя, а гости Петербурга узнают нас и поймут, в чем особый шарм жителей города на Неве.

Вместе с артистами вы побываете во всемирно известных музеях, рок-клубах и караоке-барах, местах молодёжных вечеринок. Прогуляемся по гранитному городу, споем и потанцуем. Это будет спектакль в жанре "кабаре". Зрители тоже станут героями маленьких историй Большого города.

Фото: ВКонтакте / Театр "Буфф" им. И. Р. Штокбанта