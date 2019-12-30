Спектакль "Любовь втроем по..."

Возрастное ограничение: 16+.

"Любовь втроем по…" – это невероятно яркий и красочный спектакль в режиме трех анекдотов на извечную тему любви. Зрителей ждет настоящий театральный праздник, в котором представлено высшее актерское мастерство артистов – перевоплощение. Актеры с легкостью превращаются из жеманных и любвеобильных французов в душевных русских, а затем в страстных и громких итальянцев.

Спектакль наполнен юмором, импровизацией и танцами. Зрителям удастся побывать одновременно в России, Париже и Чикаго, где кипели самые громкие страсти.

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com