Спектакль "Лодочник"

Постановку покажут на площадке "Городской театр. Камерная сцена" 7 апреля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Новая интерпретация греческого мифа об Орфее, который спускается в мир мертвых ради спасения возлюбленной. В этой истории главным героем становится обычный русский сторож, страдающий от нищеты и алкоголизма. Он подписал контракт с потусторонними силами и устроился на работу лодочником на реке Стикс. Сотруднику подземного царства нужно переправлять людей с одного берега на другой. И так бы всё и продолжалось до бесконечности, если бы не любовь — как это обычно и бывает в мифах.

В спектакле используется ненормативная лексика.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Городской театр (Ира Копланова)