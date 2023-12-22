Спектакль "Лодочник"

Новая интерпретация греческого мифа об Орфее, который спускается в мир мертвых ради спасения возлюбленной. В этой истории главным героем становится обычный русский сторож, страдающий от нищеты и алкоголизма. Он подписал контракт с потусторонними силами и устроился на работу лодочником на реке Стикс. Сотруднику подземного царства нужно переправлять людей с одного берега на другой. И так бы всё и продолжалось до бесконечности, если бы не любовь — как это обычно и бывает в мифах.
В спектакле используется ненормативная лексика.
Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Городской театр (Ира Копланова)
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