Спектакль "Литургия Zero" представят 30 января в Александринском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер спектакля Валерий Фокин обратился к одному из самых актуальных сюжетов Федора Достоевского. И сам писатель примерял на себя образ игрока "в рулетку", опустошая карманы.

Современное название постановки – поклонение нулю, ничтожеству, что свойственно нынешнему веку "культуры потребления". Однако природа не терпит пустоты: рождается деградация души.

В спектакле прозвучит музыка Лауреата государственной премии Александра Бакши.

Фото: пресс-служба Александринского театра