Спектакль "Литургия Zero"

Режиссер спектакля Валерий Фокин обратился к одному из самых актуальных сюжетов Федора Достоевского. И сам писатель примерял на себя образ игрока "в рулетку", опустошая карманы.
Современное название постановки – поклонение нулю, ничтожеству, что свойственно нынешнему веку "культуры потребления". Однако природа не терпит пустоты: рождается деградация души.
В спектакле прозвучит музыка Лауреата государственной премии Александра Бакши.
Фото: пресс-служба Александринского театра
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