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Спектакль "Литургия Zero"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Литургия Zero"

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Спектакль "Литургия Zero" представят 30 января в Александринском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер спектакля Валерий Фокин обратился к одному из самых актуальных сюжетов Федора Достоевского. И сам писатель примерял на себя образ игрока "в рулетку", опустошая карманы. 

Современное название постановки – поклонение нулю, ничтожеству, что свойственно нынешнему веку "культуры потребления". Однако природа не терпит пустоты: рождается деградация души. 

В спектакле прозвучит музыка Лауреата государственной премии Александра Бакши.

Фото: пресс-служба Александринского театра 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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