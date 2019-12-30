Спектакль "Лисенок, который не хотел быть хитрым"

Возрастное ограничение: 6+.

Представьте себе лисенка из благополучной семьи, где все гордятся хитростью и лукавством. А он не желает жить по лисьим законам и наотрез отказывается быть хитрым. Кроме того, лисенок Людвиг водит дружбу с цыпленком Туттой из самой добропорядочной куриной семьи.

В истории двух враждующих семей, истории Людвига и Тутты легко угадывается известный шекспировский сюжет в детском варианте и, конечно, со счастливым концом. Зрителей ждут неожиданно забавные и трогательные ситуации, хорошая музыка, декорации, словно увеличенные картинки из сказок, куклы различных систем - тростевые, петрушки, маски, превращающие живых актеров в больших кукол.

Время: 11:30, 14:00

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru